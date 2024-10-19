После выходных в Ростове-на-Дону закончатся дожди

Вероятность дождей в Ростове-на-Дону существенно снизится на следующей неделе, с 21 по 27 октября.
Небольшой кратковременный дождь может пройти только 21 октября, а потом должна сохраняться облачная и малооблачная погода без осадков.
Дневная температура воздуха в указанный период будет постепенно повышаться от +9 до +12−15, по ночам обещают +4−7 градусов. Ветер обещают в пределах 2−3 м/с.
Напомним, на текущих выходных местами по региону прогнозировали небольшие и умеренные дожди, в том числе с мокрым снегом на севере области.