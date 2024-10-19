В Астане наградили бойцов Нацгвардии МВД РК спасших людей из огня

До сотрудников полиции и военнослужащих довели оперативную обстановку и провели инструктаж, обратив внимание на профилактику преступлений и правонарушений, на поддержание общественного порядка и обеспечение безопасности в местах массового пребывания горожан, соблюдение прав и законных интересов граждан. Также особое внимание обращено на проводимое на территории столицы оперативно-профилактическое мероприятие «Участок».