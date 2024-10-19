В Уфе сотни жителей и гостей приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

В массовом спортивном мероприятии приняли участие сотни любителей спорта и здорового образа жизни. Дистанция, которую преодолели участники составила символические 2024 метра. Старт был дан на остановке «Спортивная» на проспекте Октября, а финиш состоялся на перекрестке с улицей имени города Галле. Специально для массового старта на время было перекрыто движение транспорта.