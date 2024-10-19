В Уфе сотни жителей и гостей приняли участие во Всероссийском дне ходьбы

Сегодня, 19 октября, в Уфе в рамках XII Международного форума «Россия — спортивная держава» прошел Всероссийский день ходьбы. Организаторами спортивного мероприятия выступил Олимпийский комитет России.
В массовом спортивном мероприятии приняли участие сотни любителей спорта и здорового образа жизни. Дистанция, которую преодолели участники составила символические 2024 метра. Старт был дан на остановке «Спортивная» на проспекте Октября, а финиш состоялся на перекрестке с улицей имени города Галле. Специально для массового старта на время было перекрыто движение транспорта.
Во Всероссийском дне ходьбы 19 октября в Уфе приняли участие и знаменитые спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы. Участников массового старта и организаторов поблагодарил мэр башкирской столицы Ратмир Мавлиев.
— Спасибо организаторам, олимпийцам, жителям и всем участникам за прекрасное спортивное мероприятие! — написал по завершении мероприятия в своих соцсетях Мавлиев.
Напомним, в эти дни в Уфе проходят мероприятия Международного форума «Россия — спортивная держава». На пленарное заседание, прошедшее 17 октября во Дворце борьбы, приезжал Президент России Владимир Путин.
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