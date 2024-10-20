Красноярец хотел обменять валюту, но потерял 3 млн рублей

Стало известно, что мошенники обманули 59-летнего жителя Красноярска на 2,9 млн рублей. Еще в июле мужчина взял кредит на 1 млн рублей, чтобы приобрести авто. Он решил обменять рубли в доллары, думая, что это выгоднее. Он нашел специалиста по валютным операциям в «Телеграм», который оказался злоумышленником.
Сначала мужчина перевел лже-брокеру 1 млн рублей, затем его убедили вновь взять кредит 1 млн. После этого доллары не пришли, но красноярец получил сообщение с требованием явиться в полицию. Ему сообщили, что его обманули, а все деньги присвоили.
Через несколько месяцев мошенники снова позвонили мужчине и сказали, что могут помочь в возврате денег. За это они попросили 580 тысяч. Красноярец поверил и снова оформил кредит. Только потом он понял, что попался на крючок аферистов.
Ранее рассказывали, что красноярцы отдали более 50 млн рублей мошенникам за неделю.