Отключения электричества планируются в Ростове-на-Дону с 21 октября

Стабильная, 9, 9А, 9 В, 9 Г, 11/1, 15, 15Б, Жмайлова, 4/2, Надежная, 47, Налбандяна, 91−95, 82−84, Ченцова, 96−104, 31, 4-я линия, 36−82, 41−87, 40 лет Победы 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10, 65/10;