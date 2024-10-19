Отключения электричества планируются в Ростове-на-Дону с 21 октября

Плановые отключения электричества в Ростове-на-Дону собираются провести на следующей неделе, с 21 по 27 октября 2024 года. Подробный график опубликовали на сайте АО «Донэнерго».
Отключения 21 октября:
Вавилова, 54, 54/А, 60, 68, 68/1а, 70, 70/Б, 70/Е, 71, 71/1, 73, 74, 74/Б, 76/Г, 78/1, 80, 82, 84, 84/2, Королева, 1/А, 1/Б, 1/В, 1/Г, 1/М, 1/П, Соколова, 17−23, 26, Суворова, 19−29, 25, 26−32, Чехова, 31−37, 52−54, Большая Садовая, 77/24, 77−79, Соколова 26−36, 21−23;
с/т «Железнодорожник», СНТ «Восход»;
22 октября:
Стабильная, 9, 9А, 9 В, 9 Г, 11/1, 15, 15Б, Жмайлова, 4/2, Надежная, 47, Налбандяна, 91−95, 82−84, Ченцова, 96−104, 31, 4-я линия, 36−82, 41−87, 40 лет Победы 53Ж, 63/5, 63/6, А, 63/7, Б, 63/8 А, Б, В, Г, Д, 63/9, 63/10, 65/10;
Большая Садовая, 46/30, 46−50, Шаумяна, 33−41, 54−66, 39/54, Социалистическая, 59, 65;
23 октября:
Жмайлова, 19а, Иртышский, 41−75, 47−57, 52−96, Пронский, 38−98, 39−105, Белорусская, 84−88, Безымянный, 27−31, 24−38, Кручинина, 8−58, 5−57, Межевая 160−168, Нагорная, 132−170, 129−177, Стадионная, 52;
24 октября:
Жмайлова, 21, 21А, 21/1, 21/2, 23, 23/1,23/2, 23/3, Стачки, 220−226, Кременчугская, 2−22, 1−5, 40-летия Победы, 316, 316/2, 318, 318/1, 320, 320А, 322А;
25 октября:
40-летия Победы, 316, 316/2, 318, 318/1, 320, 320А, 322А, Кировский, 106−126, 71, Лермонтовская, 140−144, Филимоновская, 204−220, 241−261, Тельмана, 102−128, 119−155, Красноармейская, 109, 123.
График отключений на 26 и 27 октября не указали.