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Когда в домах севастопольцев станет тепло

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт — РИА Новости Крым. Тепло в дома севастопольцев придет в течение ближайших пяти-семи дней, поскольку для полного запуска системы отопления в городе требуется некоторое время. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

Отопительный сезон в Севастополе официально стартовал 18 октября, однако в домах и квартирах города по-прежнему холодно. Люди обращаются к властям с соответствующими вопросами и жалобами.

Отвечая на обращения севастопольцев, Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на соответствующую инфографику. Согласно ей, для полного запуска системы отопления городу требуется пять-семь дней.

В частности, после запуска котельных два-три дня потребуется на то, чтобы нагреть в них воду. Еще несколько дней тепло будет поступать к домам через центральный распределительный пункт. После этого системы отопления в многоквартирных домах будут наполняться. Это произойдет примерно к 25 октября.

Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован.

ЖКХ