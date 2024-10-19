Когда в домах севастопольцев станет тепло

Отопительный сезон в Севастополе официально стартовал 18 октября, однако в домах и квартирах города по-прежнему холодно. Люди обращаются к властям с соответствующими вопросами и жалобами.
Отвечая на обращения севастопольцев, Развожаев опубликовал в своем Telegram-канале ссылку на соответствующую инфографику. Согласно ей, для полного запуска системы отопления городу требуется пять-семь дней.
В частности, после запуска котельных два-три дня потребуется на то, чтобы нагреть в них воду. Еще несколько дней тепло будет поступать к домам через центральный распределительный пункт. После этого системы отопления в многоквартирных домах будут наполняться. Это произойдет примерно к 25 октября.
Все профильные предприятия уже проверили готовность жилого фонда, социальных объектов и котельных; запас топлива полностью сформирован.