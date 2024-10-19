Когда в домах севастопольцев станет тепло

В частности, после запуска котельных два-три дня потребуется на то, чтобы нагреть в них воду. Еще несколько дней тепло будет поступать к домам через центральный распределительный пункт. После этого системы отопления в многоквартирных домах будут наполняться. Это произойдет примерно к 25 октября.