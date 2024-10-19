Группа «Чайф» показала процесс записи песни «Донбасское лето»

Для работы над композицией музыканты Владимир Шахрин и Владимир Бегунов объединились с гитаристом Михаилом Перовым. Как рассказал Шахрин, песня может стать оберегом для российский военных и их родственников.
Песня была представлена 19 октября.
«Эта песня — музыкальный оберег для ребят и девчат на фронте. Если вам есть кому ее отправить, вы можете скачать ее, мы будем рады», — говорилось в сообщении коллектива.
Ранее, 18 июня, лидер рок-группы Шахрин в МИЦ «Известия» рассказал, что у группы «Чайф» в 2025 году выйдет новый альбом, состоящий из 11 песен.