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Группа «Чайф» показала процесс записи песни «Донбасское лето»

Музыкальная группа «Чайф» показала процесс записи песни «Донбасское лето». Композиция посвящена военнослужащим СВО.
Источник: Известия

Для работы над композицией музыканты Владимир Шахрин и Владимир Бегунов объединились с гитаристом Михаилом Перовым. Как рассказал Шахрин, песня может стать оберегом для российский военных и их родственников.

Песня была представлена 19 октября.

«Эта песня — музыкальный оберег для ребят и девчат на фронте. Если вам есть кому ее отправить, вы можете скачать ее, мы будем рады», — говорилось в сообщении коллектива.

Ранее, 18 июня, лидер рок-группы Шахрин в МИЦ «Известия» рассказал, что у группы «Чайф» в 2025 году выйдет новый альбом, состоящий из 11 песен.