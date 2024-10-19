В Воронеже открыли госпиталь МВД после реконструкции

Им будут доступны водо-грязе-лечебницы, бальнеологические и гидромассажные ванны, зал лечебной физкультуры, магнито- и вибротерапия, а также ряд других популярных методов лечения. Для отделения реабилитации приобретены экзоскелет, тренажер для восстановления навыков ходьбы и равновесия, комплексы роботизированной механотерпапии, имитаторы ходьбы, мультимедийные системы с использованием технологий виртуальной реальности для пациентов с двигательными и когнитивными нарушениями. Это оборудование необходимо при восстановлении после травм, тяжелых заболеваний и несения службы в особых условиях.