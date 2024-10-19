В Воронеже открыли госпиталь МВД после реконструкции

Работы в зданиях велись с августа 2021 года силами ООО «Воронежстройреконструкция» и обошлись в сумму около 1,35 миллиарда рублей. Площадь помещений в результате увеличилась вдвое, в лечебном корпусе смогут находиться до 240 пациентов. Для госпиталя построена микробиологическая лаборатория, контрольно-пропускной пункт, гаражные боксы с пунктом технического обслуживания и мойкой, куплено медицинское и технологическое оборудование на 126 миллионов рублей.
Им будут доступны водо-грязе-лечебницы, бальнеологические и гидромассажные ванны, зал лечебной физкультуры, магнито- и вибротерапия, а также ряд других популярных методов лечения. Для отделения реабилитации приобретены экзоскелет, тренажер для восстановления навыков ходьбы и равновесия, комплексы роботизированной механотерпапии, имитаторы ходьбы, мультимедийные системы с использованием технологий виртуальной реальности для пациентов с двигательными и когнитивными нарушениями. Это оборудование необходимо при восстановлении после травм, тяжелых заболеваний и несения службы в особых условиях.
На территории госпиталя теперь есть тропа здоровья, зоны отдыха, тренажерная площадка, фонтан и клумбы.
— Медицинский комплекс открывает новую страницу своей жизни. Здесь появилось современное оборудование и системы безопасности, улучшились условия для пребывания пациентов и работы врачей, — отметил Александр Гусев. — Уверен, что медицинский персонал сможет проявить здесь высокий профессионализм, а пациенты получат необходимую помощь в очень комфортных условиях.
Решение о проведении реконструкции принималось в непростой период пандемии коронавируса, напомнил начальник ГУ МВД России по Воронежской области Михаил Бородин. Он поблагодарил руководство министерства за доверие и губернатора Александра Гусева за поощрение сотрудников.