Министр информации Беларуси Марков назвал драники с мясом своим любимым блюдом

Министр информации Беларуси Марат Марков на «Знаковой встречи» с гомельчанами, которая проходит в формате медиазавтрака во время «Марафона единства», назвал драники с мясом своим любимым блюдом, передает БелТА.
Глава ведомства сообщил, что он выступает за здоровый образ жизни, а также за здоровое питания. Он заметил, что в последний раз на фуд-корте был много лет назад. Во время встречи у Маркова также поинтересовались про его любимое блюдо.
— Безусловно, драники с мясом, — признался министр информации Беларуси.
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