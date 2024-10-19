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Министр информации Беларуси Марков назвал драники с мясом своим любимым блюдом

Министр информации Беларуси рассказал про свое любимое блюдо.

Источник: Комсомольская правда

Министр информации Беларуси Марат Марков на «Знаковой встречи» с гомельчанами, которая проходит в формате медиазавтрака во время «Марафона единства», назвал драники с мясом своим любимым блюдом, передает БелТА.

Глава ведомства сообщил, что он выступает за здоровый образ жизни, а также за здоровое питания. Он заметил, что в последний раз на фуд-корте был много лет назад. Во время встречи у Маркова также поинтересовались про его любимое блюдо.

— Безусловно, драники с мясом, — признался министр информации Беларуси.

Ранее МАРТ сказал об альтернативной системе регулирования цен в Беларуси в 2025 году.

Тем временем мы узнали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2024: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.

А еще мы писали, что самый многодетный отец Беларуси имеет 15 детей, а ему самому 45 лет.