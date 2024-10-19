Телесигнал пропадет в Ростовской области

21 октября с 01:00 до 10:00 профилактика начнется в Ростове, Волгодонске, Морозовске и Каменске-Шахтинском, а также в поселке Конезавод имени Буденного в Сальском районе, в станице Маркинской в Цимлянском районе и в хуторе Калининском в Шолоховском районе. 22 октября проблемы с телерадиосигналом возможны в хуторе Мирном Егорлыкского района и в поселке Каштановском Обливского района. На следующий день — в хуторе Сухой Лог Верхнедонского района и станице Тацинской. 24 октября телепропадет сигнал в Таганроге, поселке Горняцком Белокалитвинского района. 25 октября помехи могут быть в селе Первомайском Кашарского района и слободе Титовка Миллеровского района, — говорится в сообщении.