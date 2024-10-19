4,6 млн рублей получат студенческие отряды Иркутской области

Поддержку в 4,6 млн рублей получат от правительства Иркутской области студенческие отряды. Глава региона Игорь Кобзев подписал план мероприятий по их финансированию и развитию на ближайшие четыре года. Будут организованы турниры, слеты и другие мероприятия.