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4,6 млн рублей получат студенческие отряды Иркутской области

План мероприятий по финансированию и развитию движения студотрядов подписал губернатор.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поддержку в 4,6 млн рублей получат от правительства Иркутской области студенческие отряды. Глава региона Игорь Кобзев подписал план мероприятий по их финансированию и развитию на ближайшие четыре года. Будут организованы турниры, слеты и другие мероприятия.

В этом году почти две тысячи человек работали в студотрядах. Многие получили первый трудовой опыт. Ребята познавали профессии проводников пассажирских вагонов, официантов, барменов, вожатых в летних лагерях и медперсонала.

С 2024 года в Приангарье ведется набор молодых людей в состав подростковых трудовых отрядов. В Иркутском региональном отделении студотрядов состоит 4,9 бойцов и действует 131 отряд.

Напомним, в одной из школ региона преподают сестры-близнецы. Екатерина и Мария Распутина не расстаются с рождения.