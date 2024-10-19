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25 молодых лип высадили на улице Дзержинского в Таганроге

Молодыми липами украсили улицу в Таганроге в День Древонасаждения.

Источник: Комсомольская правда

Улицу Дзержинского в Таганроге украсили 25 молодых лип, их высадили сегодня, в День Древонасаждения. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.

— Через несколько лет они превратятся в красивые взрослые деревья. Многие переживали о судьбе старых деревьев, которые растут рядом с саженцами. Удалять их не планируем, пока молодые деревца не подрастут, — сообщила Светлана Камбулова.

Новые саженцы получат максимум внимания и ухода, пообещала глава приморского города.

— Надеюсь, что у всех участников акции легкая рука и деревца обязательно приживутся. Благодарю всех, кто принял участие, — добавила Светлана Камбулова.

Напомним, всего по региону в городах и населенных пунктах сегодня должны высадить около 3,5 тысячи новых саженцев, еще почти 351 тысячу планируют укоренить на территориях лесного фонда.