25 молодых лип высадили на улице Дзержинского в Таганроге

Улицу Дзержинского в Таганроге украсили 25 молодых лип, их высадили сегодня, в День Древонасаждения. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава города Светлана Камбулова.
— Через несколько лет они превратятся в красивые взрослые деревья. Многие переживали о судьбе старых деревьев, которые растут рядом с саженцами. Удалять их не планируем, пока молодые деревца не подрастут, — сообщила Светлана Камбулова.
Новые саженцы получат максимум внимания и ухода, пообещала глава приморского города.
— Надеюсь, что у всех участников акции легкая рука и деревца обязательно приживутся. Благодарю всех, кто принял участие, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, всего по региону в городах и населенных пунктах сегодня должны высадить около 3,5 тысячи новых саженцев, еще почти 351 тысячу планируют укоренить на территориях лесного фонда.