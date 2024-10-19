Участок дороги Тайшет — Чуна — Братск открыли после ремонта в Иркутской области

«Самые сложные работы на этой автодороге — это реконструкция участка с 82 по 89 км в Чунском районе и капитальный ремонт участка с 215 по 220 км в Братском районе. Работы являются переходящими и будут завершены в следующем году», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Цишковский.