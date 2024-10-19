Участок дороги Тайшет — Чуна — Братск открыли после ремонта в Иркутской области

В Тайшетском районе завершен ремонт участка дороги Тайшет — Чуна — Братск с 11 по 31 км. Там заменили слабый пучинистый грунт на скальник. Это необходимо для снижения риска деформации дорожного полотна, говорят в правительстве Иркутской области.
«Самые сложные работы на этой автодороге — это реконструкция участка с 82 по 89 км в Чунском районе и капитальный ремонт участка с 215 по 220 км в Братском районе. Работы являются переходящими и будут завершены в следующем году», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Виктор Цишковский.
В это время в порядок приводят мост через реку Джидыкан. По замену идут опоры. Были установлены ограждения, проведено устройство подходов к мосту, уложен выравнивающий слой покрытия. На работы ушло 68 млн рублей.
Напомним, в мессенджерах все чаще встречается новая мошенническая схема. Под видом аккаунта портала «Госуслуги» жулики рассылают сообщения об «обновлении» приложения. К сообщениям прикрепляют загрузочные файлы, скачивать которые опасно. С помощью СМС-рассылок аферисты могут получить доступ к чужому телефону, а затем и к банковским счетам.