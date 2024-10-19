Грибам присвоят особый юридический статус

Обе страны совместно поддержат инициативу по охране грибов, выступая за их признание как независимого царства жизни в законодательстве и политике. Цель — содействовать их сохранению и внедрению конкретных мер, которые обеспечат их пользу для экосистем и людей в условиях экологического кризиса.