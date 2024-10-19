В Волгограде запустили чат-бот для замерзающих

— «Концессии теплоснабжения» подают тепло до ввода в многоквартирные дома в полном объеме, но, несмотря на это, в круглосуточном режиме в будние и выходные дни продолжается совместная работа с управляющими организациями по наладке систем для качественной подачи ресурса в МКД. Поэтому в компании принимают информацию, в том числе и о случаях, если в квартире или в отдельной комнате батареи не нагрелись, — отметили в ресурсоснабжающей организации.