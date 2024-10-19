Fox: семья украинских беженцев погибла в США в результате урагана

В США в результате урагана «Хелен» погибла семья украинских беженцев. Чета Сегеных вместе с сыном и бабушкой перебралась в Северную Каролину из Херсонской области в 2022 году. В конце сентября на город, где они жили, обрушился ураган, дом семьи смыло. Почти три недели они числились пропавшими без вести, пока 13 октября тела двух человек не были обнаружены в 14 км от их дома. Это оказались супруги Сегены, бабушка и 13-летней ребенок до сих пор не найдены. Однако предполагается, что они тоже погибли.
Семья украинских беженцев погибла в США в результате урагана «Хелен». Об этом телеканалу Fox Weather рассказал их родственник Рики Вибе.
По словам Вибе, невестка его брата Анастасия Сегена вместе со своим мужем Дмитрием Сегеным, 13-летним сыном Евгением и матерью Татьяной бежала из Херсонской области в 2022 году. Через Россию они выехали в Латвию, затем в Литву, и добрались до Польши. В июне 2022-го семья оказалась в Майами, впоследствии переехав в Бернсвилл штат Северная Каролина.
Спустя год украинцы смогли перебраться поближе к родственникам. Для этого Сегены арендовали передвижной дом, который находился на открытом поле недалеко от реки Саут-Тоу.
Ураган «Хелен» обрушился на Бернсвилл 27 сентября. Как рассказала USA Today племянница Анастасии Сегеной Лиза Гиндинова, со своей тетей она в последний раз разговаривала за день до трагедии.
«Она сказала: “Вода в реке поднимается”. Она пошутила, что надеется, что их “Титаник” — имея в виду их дом — выдержит», — сообщила девушка.
Однако дом семьи не смог противостоять стихии. По словам Вибе, наводнение застало их врасплох. Ожидалось, что в городе выпадет примерно 30 см осадков, однако на деле — около 80 см.
«Это было не наводнение Это была бушующая, неуправляемая, монструозная река, которая поднялась на 100 футов и поглотила трейлеры, мусоровозы и дома, превратив их в металлолом», — отметил Вибе.
На пути реки и оказался дом украинской семьи. На протяжении трех недель Сегены числились пропавшими без вести, пока 13 октября Рике Вибе не опубликовал сообщение о сборе пожертвований на краудфандинговой платформе GoFundMe. В нем мужчина рассказал, что ~двоих членов семьи обнаружили, они погибли.~
«Их нашли в более чем 9 милях от того места, где располагался их дом… Мать и дочь были найдены вместе, держащимися за руки», — сообщил Вибе.
Однако на следующий день стало известно, что найденные тела принадлежат Дмитрию и Анастасии Сегеным. Мать Сегеной и сын пары до сих пор считаются пропавшими без вести. Предполагается, что они также погибли.
«К сожалению, похоже, что поисково-спасательная операция сворачивается, потому что она уже длится долго. Она продолжается уже три недели», — уточнил Рики Вибе.
Последствия урагана «Хелен».
«Хелен» обрушился на США в конце сентября, ураган затронул сразу несколько штатов на юго-востоке страны. Он прошел Джорджию, после чего вызвал ливни в Северной и Южной Каролине, а также в Теннесси. Из-за этого реки в штатах вышли из берегов. Скорость ветра на побережье Флориды достигала около 225 км/час, «Хелен» присвоили четвертую категорию из пяти возможных.
Ураган вызвал сильные разрушения и стал самым смертоносным в США со времен «Катрины», прошедшей в 2005 году. Как сообщал The Guardian, в результате разгула стихии погибли более 200 человек. Сильнее всего пострадала именно Северная Каролина, на это штат пришлось больше половины жертв. Сотни человек числились пропавшими без вести.
В результате урагана более двух миллионов человек остались без электричества. Больше всего отключений было в Южной Каролине. В Северной Каролине также пострадала система водоснабжения. Кроме того, некоторые дороги были полностью размыты, что затрудняло доставку гуманитарной помощи.