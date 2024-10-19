Fox: семья украинских беженцев погибла в США в результате урагана

В США в результате урагана «Хелен» погибла семья украинских беженцев. Чета Сегеных вместе с сыном и бабушкой перебралась в Северную Каролину из Херсонской области в 2022 году. В конце сентября на город, где они жили, обрушился ураган, дом семьи смыло. Почти три недели они числились пропавшими без вести, пока 13 октября тела двух человек не были обнаружены в 14 км от их дома. Это оказались супруги Сегены, бабушка и 13-летней ребенок до сих пор не найдены. Однако предполагается, что они тоже погибли.