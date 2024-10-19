Настойчивость и целеустремленность: криминалисты СК по Башкирии отмечают профессиональный праздник

По уже сложившейся традиции, в день празднования Дня криминалистики, который отмечается ежегодно 19 октября, «КП-Уфа» рассказывает о том, как работает этот отдел Следственного комитета. Именно благодаря следователям-криминалистам в республике раскрываются практически все тяжкие и особо тяжкие преступления. Это и убийства, и изнасилования, и даже нераскрытые преступления прошлых лет.
О самых непростых и запоминающихся преступлениях, которые доводилось распутать и довести до суда, «Комсомолке» рассказали старшие следователи-криминалисты следственного управления СУ СК по Башкирии Алмаз Габдрахманов и Ильшат Сафин.
ВАЖНЕЙШЕЕ КАЧЕСТВО.
По мнению капитана юстиции Алмаза Габдрахманова, хороший следователь-криминалист должен обладать, в первую очередь, настойчивостью.
— В своей работе мы сталкиваемся с различными преступлениями, и без настойчивости добиться правды очень сложно. Также необходимо грамотно спланировать свой рабочий день, а из личных качеств стоит отметить целеустремленность, стрессоустойчивость, объективность. Ну и добропорядочность, и честность, отзывчивость к заявителям, в работе, без этого никуда, — говорит криминалист.
Так в чем же заключается работа следователя-криминалиста?
— Задач стоит перед отделом криминалистики огромное количество. Основная наша работа состоит из двух направлений. Первое — это оказание методической, практической и консультационной помощи при раскрытии преступления. Второе — это раскрытие преступлений прошлых лет, которые по каким-либо причинам не были раскрыты в момент совершения. В нашем распоряжении имеется специальная машина — передвижная криминалистическая лаборатория, с которой мы выезжаем на место преступления, — рассказывает Алмаз Габдрахманов.
На вооружении отдела криминалистики СК по Башкирии имеется вся необходимая криминалистическая техника, которую обычный человек мог видеть в фильмах и сериалах. Это специальные лампы с ультрафиолетовым излучением, с помощью которых следователи находят биологические следы. Есть и всевозможные металлоискатели, оптик, при помощи которого находятся скрытые камеры, цианокрилатовая камера для обнаружения и изъятия отпечатков пальцев со сложных поверхностей, где не помогает дактилоскопический порошок, техника для получения информации с мобильных устройств и другие устройства.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОШЛЫХ ЛЕТ.
Сегодня следователи-криминалисты раскрывают преступления, совершенные много лет назад. Именно благодаря их профессионализму и внимательности удается найти и привлечь к ответственности виновных в убийствах и изнасилованиях, прогремевших когда-то на всю республику. Речь идет о случаях, когда сразу установить и задержать подозреваемых по горячим следам не удавалось.
Используя современные методы исследований и новейшее оборудование, следователи постоянно доказывают, что каждое преступление будет раскрыто, а наказание за его совершение — неотвратимо.
На сегодняшний день в следственном управлении СК по Башкирии имеется более 1700 нераскрытых преступлений прошлых лет. Из них около 1100 преступлений против личности и половой свободы и неприкосновенности.
— Самое старое уголовное дело, по которому не установлено лицо, совершившее преступление, возбуждено в 1960 году. Но так, чтобы эти дела просто пылились, такого у нас нет. По каждому уголовному делу есть наработки, — говорит криминалист Алмаз Габдрахманов.
В послужном списке следователей-криминалистов управления СКР по Башкирии в этом направлении имеются свои поводы для гордости.
— Бывают случаи, когда не удается установить лицо, совершившее преступление, и расследование дела фактически приостанавливается. При этом проведение оперативно-розыскных мероприятий органом дознания продолжается. С учетом технического прогресса и новых возможностей (а их в настоящее время в разы больше, чем было у наших предшественников), мы можем их раскрыть. Некоторые преступления нам удается раскрыть с помощью дополнительных экспертиз по вещественным доказательствам, которые были изъяты сразу после совершенного преступления. Некоторые — благодаря свидетельским показаниям, — отмечает Алмаз Габдрахманов.
Что касается преступлений, совершенных недавно, то, благодаря современной технике и новейшим методам расследования, их раскрываемость составляет практически 100 процентов. Например, за 2023 год не осталось ни одного нераскрытого убийства.
ВЫЧИСЛИЛИ НАСИЛЬНИКА.
В работе следователя-криминалиста действительно ценятся усидчивость и терпение, ведь зачастую приходится проверять на возможную причастность к преступлению несколько сотен человек. Таким образом сотрудники отдела криминалистики смогли установить подозреваемого в изнасиловании ребенка.
Жуткая история произошла в одном из районов республики. В один из теплых летних вечеров 11-летняя девочка возвращалась домой, когда на нее внезапно напал неизвестный мужчина. Изверг подкараулил ее в безлюдном месте возле железнодорожных путей, надругался и скрылся с места преступления. К своим «гастролям» этот человек явно готовился заранее и постарался замести следы.
— При этом он на лицо надел маску — был, скажем так, подготовлен. На наружную видеокамеру попал его автомобиль, но изображение было плохого качества, и конкретно установить марку машины и считать номер не представлялось возможным. Чтобы установить подозреваемого, был проведен огромный объем работы. Преступник оставил на месте преступления свои биологические следы, из которого удалось выделить его ДНК, но в базе (преступников — Ред.) его не оказалось, — вспоминает капитан юстиции.
В итоге следователи ухватились за единственную оставшуюся зацепку — цвет и внешний вид кузова машины. Определили приблизительно модель и стали проверять всех владельцев похожих автомобилей по всей республике. У каждого из потенциальных подозреваемых брали биологический материал на экспертизу и таким образом смогли установить подозреваемого в этом тяжком преступлении.
— Эксперты сообщили нам, что имеется совпадение по ДНК, близкое к 100%, одного из владельцев автомобиля. Но при помощи одной только экспертизы направить в суд уголовное дело не представляется возможным, необходимы и другие доказательства. В дальнейшем был установлен и осмотрен его автомобиль, который подходил под описание, в ходе следствия также опровергнуто алиби, которое предъявлял преступник. Под тяжестью улик, предъявленных в ходе предварительного следствия, он все же признался в совершении преступления, — вспоминает следователь-криминалист Алмаз Габдрахманов.
НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ.
Рассказал криминалист и еще один вопиющий случай, произошедший уже в Уфе. По словам Алмаза Габдрахманова, поначалу следователи подумали, что преступления вовсе не было, а сама история — это выдумка маленькой девочки. Уж слишком невероятно это все звучало вначале.
В феврале 2024 года в отдел пришла женщина и сообщила, что неизвестный мужчина позвонил по мессенджеру ее 10-летней дочке и продемонстрировал свои половые органы. Самое странное, что телефон был новый и куплен буквально за день до странного звонка. Новой была и сим-карта. Сама девочка утверждала, что свой номер телефона никому не оставляла и ни с кем не знакомилась.
Впрочем, выяснилось, преступление против половой неприкосновенности действительно было, а совершил его местный житель с использованием иностранной сим-карты.
— Благодаря грамотно спланированным следственным действиям нам удалось подтвердить факт данного преступления и установить личность подозреваемого. Изъяли телефон потерпевшей, восстановили всю удаленную информацию, благодаря чему нашли во входящих звонках номер, принадлежащий иностранному абоненту, и установили его владельца, — рассказывает Алмаз Габдрахманов.
В итоге, извращенца удалось найти и задержать. Для начала следователи восстановили маршрут мамы и ребенка, по которому они передвигались в день покупки телефона. Оказывается, они пришли на точку ремонта мобильных, где установили защитное стекло и купили чехол. Как в последующем выяснилось, именно там работал подозреваемый.
— При обыске дома нашли использованную подозреваемым сим-карту, но он полностью отрицал свою вину. Девочка опознала его сразу, но пришлось поэтапно устанавливать, как он заполучил ее номер. Как оказалось, именно он поставил на мобильник ребенку защитное стекло, а когда взял в руки телефон, то в личном кабинете оператора сотовой связи перекопировал номер ее телефона, — рассказывает Алмаз Габдрахманов.
НАЙТИ И ЗАДЕРЖАТЬ.
Есть в отделе криминалистики СКР по Башкирии и свои специалисты по розыску преступников. В аппарате управления этим занимается следователь-криминалист, майор юстиции Ильшат Сафин.
В обязанности майора Сафина входит розыск преступников, скрывшихся от следствия. В качестве примера слаженной работы криминалистов СКР и сотрудников уголовного розыска МВД в этом направлении, Ильшат Сафин приводит историю жителя Башкирии, 28 лет скрывавшегося от правосудия.
— В 1996 году на территории республики неизвестный застрелил человека и скрылся. В какой-то момент он перебрался в Грузию, поменял фамилию, а еще чуть позже вернулся в нашу страну. Здесь этот мужчина женился и взял фамилию жены, чтобы потеряться. В его поимке важную роль сыграла система распознавания лиц (при проверке имеющейся в уголовном деле фотографии подозреваемого — Ред.), но фамилия была другая, — вспоминает Ильшат Сафин.
Появившуюся зацепку решили перепроверить и стали изучать личность возможного подозреваемого. При помощи экспертизы ДНК криминалистам удалось подтвердить его личность.
— Отрицать свою причастность он не стал и признал вину. Сейчас уголовное дело направлено в суд, идет его рассмотрение по существу, — отмечает криминалист.
НЕОТВРАТИМОСТЬ НАКАЗАНИЯ.
В прошлом году следователь-криминалист Ильшат Сафин, совместно с коллегами, установил подозреваемого в жестоком убийстве пожилой женщины в Янаульском районе. Уголовное дело оставалось нераскрытым более 20 лет.
— В одной из деревень в частном доме произошел пожар, после которого было обнаружено тело пожилой женщины. После экспертизы выяснилось, что на черепе имеется повреждение — причина смерти была именно в этом. Все следственные и оперативно-розыскные мероприятие были проведены, но установить личность подозреваемого не смогли. Позже выяснилось, что он после совершенного преступления ушел в армию и в Башкирию больше не возвращался. Свидетели говорили, что да, был такой человек, но кто конкретно — было непонятно, — рассказывает майор юстиции.
Выйти на след предполагаемого убийцы сотрудники Следкома смогли лишь после повторного допроса свидетелей. Поговорили со всеми сельчанами, в том числе и с теми, кто уже давно переехал из этой деревни. Один из местных жителей рассказал, что к нему в те дни пришел молодой человек и принес на хранение телевизор. Начали выяснять, кто это был, и где он сейчас.
— В прошлом году он проживал в Ханты-Мансийском автономном округе, мы организовали туда выезд. На допросе этот человек не признавался в совершении преступления, но его опознал сельчанин, которому он принес на хранение телевизор. После опровержения алиби он дал признательные показания, — рассказывает Ильшат Сафин.
Как оказалось, более 20 лет житель Башкирии скрывался от правосудия после убийства старушки-самогонщицы. Тогда еще молодой человек (на момент совершения преступления ему было около 19 лет — Ред.) вступил в конфликт с пожилой жительницей соседней деревни из-за того, что не хотел платить за бутылку спиртного. В итоге парень ударил ее несколько раз по голове и, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Уже после этого увидел телевизор и решил забрать его. Благодаря этому факту впоследствии убийцу нашли и привлекли к ответственности.
«Комсомольская правда-Уфа» поздравляет следователей-криминалистов с профессиональным праздником и желает дальнейших успехов в работе!