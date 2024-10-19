Настойчивость и целеустремленность: криминалисты СК по Башкирии отмечают профессиональный праздник

Как оказалось, более 20 лет житель Башкирии скрывался от правосудия после убийства старушки-самогонщицы. Тогда еще молодой человек (на момент совершения преступления ему было около 19 лет — Ред.) вступил в конфликт с пожилой жительницей соседней деревни из-за того, что не хотел платить за бутылку спиртного. В итоге парень ударил ее несколько раз по голове и, чтобы скрыть следы преступления, поджег дом. Уже после этого увидел телевизор и решил забрать его. Благодаря этому факту впоследствии убийцу нашли и привлекли к ответственности.