Движение ограничат в Астане из-за строительства LRT

Как пояснили в компании, на перегоне 112−113 планируется провести заливку бетона на сборных коробчатых балках LRT. «В связи с этим 20 октября с 23:00 до 06:00 часов 21 октября вводится ограничение движения на транспортной развязке проспекта Мангилик Ел на пересечении ул. Сыганак. Приносим извинения за доставленные неудобства», — сообщили в CTS.
Напомним, ранее монолитные балки LRT закрепили способом, который озадачил астанчан. Фото, где балки «скреплены» сомнительной конструкцией, появилось в Сети. Представители CTS пояснили, что это была опалубка для бетонирования внутренней стороны монолитных балок, демонтированная после окончания работ.
Добавим, недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В ноябре прошлого года одна из опор накренилась — в CTS сообщили тогда о скором ее ремонте. Недавно аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района «Нура» рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.