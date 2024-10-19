Движение ограничат в Астане из-за строительства LRT

Добавим, недавно в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В ноябре прошлого года одна из опор накренилась — в CTS сообщили тогда о скором ее ремонте. Недавно аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района «Нура» рассказал, как будет идти дальнейшее строительство LRT и когда проект завершат.