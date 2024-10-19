Около ЖК в Ростове запустили фейерверк, несмотря на запрет

Рядом с ЖК в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону неизвестные запустили фейерверк. Всполохи огней и звуки пиротехники разбудили некоторых местных жителей.
Напомним, до 1 декабря 2024 года на Дону запрещен запуск уличной пиротехники. Это связано с вопросами общественной безопасности. Разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.
Добавим, некоторое время назад власти региона предупреждали об административной и даже уголовной ответственности, которая может грозить при использовании фейерверков и петард на улицах.