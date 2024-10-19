Олбани
+2°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около ЖК в Ростове запустили фейерверк, несмотря на запрет

На одной из улиц Ростова нарушили запрет запуска фейерверков.
Источник: Комсомольская правда

Рядом с ЖК в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону неизвестные запустили фейерверк. Всполохи огней и звуки пиротехники разбудили некоторых местных жителей.

Напомним, до 1 декабря 2024 года на Дону запрещен запуск уличной пиротехники. Это связано с вопросами общественной безопасности. Разрешены только хлопушки, бенгальские огни и фонтаны холодного огня.

Добавим, некоторое время назад власти региона предупреждали об административной и даже уголовной ответственности, которая может грозить при использовании фейерверков и петард на улицах.