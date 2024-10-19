«Через 5 минут после эфира ему позвонили по этой схеме, и он отдал свои деньги». Министр информации Марков сказал, как известный белорусский телеведущий стал жертвой мошенников

Она заметил, что сегодня все знают про многочисленные случаи мошенничества, когда с телефона списывают деньги только по причине того, что «человеку рассказывают сказки». Марков привел пример. По его словам, один из известных ведущих на телеканале рассказывал именно про конкретный случай новой системы мошенничества. Министр информации уточнил, что через пять минут после эфира телеведущему позвонили по данной схеме, и он отдал свои деньги аферистам.