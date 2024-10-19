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Розэ из BLACKPINK и Бруно Марс представили совместный сингл APT

Участница женского K-pop-квартета BLACKPINK Розэ и американский певец Бруно Марс объединились для создания поп-рок-композиции APT. На песню также было представлено забавное музыкальное видео.

Источник: Звук

Участница женского K-pop-квартета BLACKPINK Розэ и американский певец Бруно Марс объединились для создания поп-рок-композиции APT. На песню также было представлено забавное музыкальное видео.

Трек APT вдохновлен традиционной игрой, популярной на вечеринках в Южной Корее. В клипе на песню Розэ и Бруно Марс дурачатся и играют на музыкальных инструментах.

Не так давно Марс в коллаборации с Леди Гагой выпустил сингл Die With A Smile, уже ставший большим хитом.

Розэ же только готовится порадовать своих фанатов новой музыкой, ведь недавно она анонсировала свой первый сольный альбом rosie. Пластинка должна увидеть свет 6 декабря этого года.