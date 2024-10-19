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Трое погибших: под Омском две легковушки столкнулись лоб в лоб

Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днём на 32-м километре дороги Омск — Красноярка произошло страшное ДТП, в котором столкнулись автомобили «Toyota» и «Лада Гранта». В результате аварии погибли водители обоих автомобилей, а также пассажирка «Лады».

Ещё одна женщина, пассажирка «Toyota», получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.

Причины аварии устанавливаются. Прокуратура Омской области взяла на контроль ход проверки по факту ДТП. На месте происшествия находится и. о. прокурора Омского района Омской области Роман Румянцев.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия по выяснению обстоятельств дорожно-транспортного происшествия в целях правовой оценки действий лица, его допустившего. Результаты проверки и законность принимаемых процессуальных решений находятся на контроле прокуратуры Омской области.