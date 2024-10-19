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В Нижнем Новгороде наступила комфортная осень

Затяжных дождей пока не предвидится.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 62% 768 мм рт. ст. +10°

Выходные в Нижегородской области обещают быть довольно прохладными, но солнечными. И погода без осадков ждет жителей до середины следующей недели.

«В Центральной России погодой будет управлять антициклон, и вероятность осадков будет небольшой. В такой ситуации под утро местами могут ударить заморозки, возможно образование очагов туманов», — отметили специалисты центра «Фобос».

Пока в эти выходные синоптики прогнозируют до 11 градусов тепла, а также довольно ясную погоду. До среды будет малооблачно, а давление останется выше нормы.