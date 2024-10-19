Что говорят врачи о норовирусе, из-за которого попали в больницу 14 лицеистов в Бресте: симптомы, заразность, лечение

В Беларуси вторая за 2024 год вспышка норовирусной инфекции в школьном коллективе. В апреле заболели минские лицеисты, в больнице оказались 7 человек (здесь подробнее), в октябре — брестские лицеисты, учащиеся 9−11 классов. 14 человек госпитализированы, все с симптомами острой кишечной инфекции и лабораторно подтвержденным норовирусом.
В брестскую больницу подростки поступали вечером 17 октября и утром 18 октября. По данным Минздрава на 19 октября, состояние всех госпитализированных пациентов было средней тяжести, стабильное, с положительной динамикой. Санэпидемслужба совместно с инфекционистами работали в лицее № 1 Бреста, где учатся все заболевшие. Заключительной дезинфекции подвергся пищеблок, весь персонал лицея обследован, взяты пробы продуктов, из которых готовили еду (здесь подробнее).
Норовирус провоцирует вирусный гастроэнтерит, инфекционное заболевание с поражением желудочно-кишечного тракта. Норовирус имеет симптомы кишечной инфекции и ОРВИ, диагностируется довольно часто.
Норовирус очень заразен. Всего 10−100 частиц вируса достаточны для заражения этой инфекцией.
Инфицированный человек заразен как на пике с заболевания, так и в течение месяца, когда уже даже сам забыл о симптомах, предупреждает kp.ru со ссылкой на эпидемиолога Николая Дубинина. Один больной норовирусом, в среднем, заражает до 14 человек. Это сопоставимо с заразностью коронавирусом.
Как пояснила порталу 24health.by доцент кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГМУ, кандидат медицинских наук Наталья Рыбак, инкубационный период зависит от дозы попавших в организм вирусных частиц. Чем их больше, тем более раннее и бурное начало болезни. Минимальный срок до первых симптомов — 12 часов, максимальный — 5−7 дней. В среднем 1−3 дня.
Чаше всего передача вируса происходит от больного человека к здоровому через предметы обихода. Возможный путь передачи — через немытые руки, после употребления в пищу продуктов питания, инфицированных больным во время приготовления им пищи.
Кишечные вирусы, к которым относится и норовирус, в продуктах, в воде, на поверхности предметов не размножается, но способны долго, до 3−4 недель, жить и быть активным. Обычной влажной уборкой их не уберешь. Убить норовирус могут только хлорсодержащие дезинфицирующие средства.
Среди характерных симптомов норовируса — тошнота, рвота, повышенная температура тела, понос, слабость.
По словам доцента кафедры инфекционных болезней и детских инфекций Института повышения квалификации и переподготовки кадров БГМУ Натальия Рыбак, в случае заболевания норовирусом частая рвота, понос 3−5 раз в день, иногда чаще, высокой температуры может и не быть.
Наталья Рыбак отметила, что вирус повреждает эндотелий кишечника и он становится «лысым». Это может привести к присоединению бактериальной инфекции.
В группе риска по норовирусной инфекции — дети и подростки, находящиеся в одном коллективе, а также пожилые люди.
Обычно симптомы норовируса у взрослых сохраняются 1−3 дня. На третьи-четвертые сутки болезни становится легче. Осложненное течение норовирусного гастроэнтерита с судорогами, обезвоживанием, сердечно-сосудистыми нарушениями наблюдается у пожилых людей и пациентов с тяжелыми хроническими патологиями, предупредили медики.
Специфического лечения норовируса у взрослых не существует. Чаще всего организм самостоятельно справляется с инфекцией, в сложных случаях — стационар и помощь врачей там. Главное — предотвратить обезвоживание.
После болезни организм вырабатывает иммунитет к вирусу, но на очень короткий период. Некоторые медики называют безопасным после болезни срок не более 2 месяцев, некоторые — 6−12 месяцев.
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