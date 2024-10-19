Что говорят врачи о норовирусе, из-за которого попали в больницу 14 лицеистов в Бресте: симптомы, заразность, лечение

Инфицированный человек заразен как на пике с заболевания, так и в течение месяца, когда уже даже сам забыл о симптомах, предупреждает kp.ru со ссылкой на эпидемиолога Николая Дубинина. Один больной норовирусом, в среднем, заражает до 14 человек. Это сопоставимо с заразностью коронавирусом.