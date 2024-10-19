Россиянка Саша Бодрова заявила, что для жизни в Ирландии нужно до 60 тыс. евро в год

Я родилась в 1979 году в СССР, в городе Торжок. Мой отец был военным вертолетчиком, поэтому мы часто переезжали. В середине 80-х папу перевели в Германию, где мы прожили до конца 1992 года. Уезжали мы из СССР, а вернулись уже в Россию, где в этот период были не самые лучшие времена. Помню, как сидели на вокзале — и я сказала маме: «Я не буду здесь жить». Такой шок у меня был после сытой Германии. Мы переехали в Кострому, где я закончила школу и поступила на социально-педагогический факультет Костромского Государственного Университета имени Некрасова. После окончания ВУЗа могла пойти работать социальным работником или учителем истории, но стала диджеем на местной радиостанции «71». В это же время задумалась о переезде. Я неплохо знала немецкий, поэтому планировала вернуться в знакомую мне Германию, чтобы податься там на программу Au Pair. Пока я думала, мне написал друг сестры, который жил в Ирландии, и предложил альтернативный вариант — работу в ресторане в ирландском городе Шаннон. Тогда все мои познания об Ирландии ограничивались одной известной маркой виски и одной известной маркой пива. Ну, и тем, что Джонатан Свифт был ирландцем. К тому же я совсем не знала английского, но он сказал: «На месте выучишь». Я подумала и решила: «А почему бы и нет? Если не сейчас, в 21 год, то когда?» Посоветовалась с родителями и друзьями, получила от всех одобрение, собрала вещи — и уехала.