Дворцовый мост замер до весны. Как прошла ночь «Поющих мостов»

Погода для шоу была относительно благоприятной — 4−6 градусов тепла. На набережных у Дворцового моста на лучших для наблюдения локациях зрители стояли впритык друг к другу.
Лейтмотивом «Поющих мостов» в этом году стало 225-летие со дня рождения поэта Александра Пушкина. И в последнюю ночь сезона профиль поэта красовался на поднятом дорожном полотне Дворцового моста.
После реставрации, которая завершилась в 2013 году, Дворцовый мост разводится с помощью гидравлической системы с противовесами. Разводкой и наводкой из недр моста занимается дежурная бригада механиков. Как объяснил представитель «Мостотреста», в 1:10 прекращается движение, охрана выставляет ограждения. Непосредственно цикл разводки занимает 5 минут.