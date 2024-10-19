Дворцовый мост замер до весны. Как прошла ночь «Поющих мостов»

После реставрации, которая завершилась в 2013 году, Дворцовый мост разводится с помощью гидравлической системы с противовесами. Разводкой и наводкой из недр моста занимается дежурная бригада механиков. Как объяснил представитель «Мостотреста», в 1:10 прекращается движение, охрана выставляет ограждения. Непосредственно цикл разводки занимает 5 минут.