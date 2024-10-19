МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

На территории региона будут сильные порывы ветра, до 25 метров в секунду. Спасатели напоминают, что в такие моменты необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность.
«19 октября местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 25 м/с. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении.
В ветреную погоду важно соблюдать меры безопасности. Нужно приостановить работы на открытом воздухе и на высоте. Садоводы должны отказаться от работ на своих участках.
Во время порывистого ветра нельзя находиться возле крыш домов, деревьев, легких конструкций. В помещении следует закрыть окна и двери.
Ранее МЧС предупреждало о сильном снеге и гололедице в Свердловской области.