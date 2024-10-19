Синоптики рассказали, когда в Волгоградской области начнется «бабье лето»

С надеждой заглядывая в прогноз, теплолюбивые горожане ждут прихода «бабье лето». Совпадают ли их желания с планами небесной канцелярии на ближайшие дни, узнали у волгоградских синоптиков.
К концу недели метеорологи сообщают две новости. Первая — в Волгоградской области наступила метеорологическая осень. Правда, в этом году полноценная смена сезонов случилась на две недели позже привычного.
— Метеорологическая осень, когда среднесуточная температура не превышает 15 градусов, наступила
А теперь вторая новость. Греющая душу тем, кто ещё не готов к переходу на тёплые вещи и коротким прогулкам по холодному осеннему городу. Уже в начале следующей неделе в Волгограде снова распогодится.
— По предварительным прогнозам, уже в понедельник в Волгограде будет теплая ясная и сухая погода. Столбики термометров покажут от 7 до 12 градусов тепла, — отмечает Наталья Алатырцева. — В народе такое потепление после дождей и снижения температуры и называют «бабьим летом». Однако в следующие выходные вновь ожидаются дожди и изменение температуры.
Напомним, что на Покров, отмечаемый 14 октября, Москва удивила жителей первым снегом. По народным приметам такие ранние осадки говорят сулят раннюю и снежную зиму.