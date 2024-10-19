Синоптики рассказали, когда в Волгоградской области начнется «бабье лето»

— Метеорологическая осень, когда среднесуточная температура не превышает 15 градусов, наступила 9—10 октября , хотя традиционно мы регистрируем ее в 20-х числах сентября. А вот на этой неделе Волгоградская область оказалась во власти Каспийского циклона, принесшего за собой дожди, сильный ветер и похолодание, — комментирует начальник отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Наталья Алатырцева. — Ночью температура по области может опускаться от нуля до трех градусов мороза.