Linkin Park выпустят новый сингл Over Each Other 24 октября

Рок-группа Linkin Park представит новый трек под названием Over Each Other на следующей неделе, 24 октября. Композиция войдет в грядущий лонгплей коллектива From Zero, релиз которого намечен на 15 ноября этого года.
На песню также будет выпущен клип. Его режиссером выступил Джо Хан, диджей Linkin Park. До этого он уже снимал музыкальные видео на такие треки группы, как Numb (2003), From the Inside (2003), What I"ve Done (2007), Somewhere I Belong (2003) и The Emptiness Machine (2024).
Съемки проходили в Южной Корее после концерта рок-коллектива в этой стране 28 сентября, пишет Blabbermouth.
Предстоящий альбом группы From Zero станет первой пластинкой Linkin Park с новой вокалисткой Эмили Армстронг. Последний на сегодня лонгплей рокеров One More Light увидел свет в 2017-м, еще до смерти фронтмена Честера Беннингтона.
Ранее Linkin Park представили заглавную музыкальную тему второго сезона анимационного фэнтези-сериала «Аркейн» (2021-…), трек Heavy Is The Crown (2024).