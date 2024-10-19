Футболисты ФК «Ростов» сыграли вничью с «Пари НН» в матче РПЛ

Сегодня, 19 октября, футболисты ФК «Ростов» сразились в Нижнем Новгороде с «Пари НН». Встреча в рамках РПЛ завершилась вничью — 1:1 (1:0).
Первая половина матча прошла активно. Было около трех голевых моментов, но счет никто так и не открыл. Кроме того, в первом тайме желтую карточку получил Хорен Байрамян (ФК «Ростов»).
Во втором тайме сначала последовали замены, потом противостояние продолжилось. На 55-й минуте желтую карточку получил Евгений Чернов (ФК «Ростов»). На 63-й минуте пострадал Виктор Мелехин (ФК «Ростов»), а на 64-й минуте у хозяев произошла двойня замена.
На 71-й минуте желтую карточку показали Александру Трошечкину (ФК «Пари НН»). На 75-й минуте хозяева поля открыли счет, отличился Валерий Царукян. Еще через время последовала тройная замена в составе ростовчан.
На 88-й минуте Хидает Ханкич (ФК «Ростов») спас команду от второго гола. На второй минуте добавочного времени итоговый счет сравнял Максим Осипенко (ФК «Ростов»).