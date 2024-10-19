В Челябинской области скончался лидер банды «Турбазовские» Сергей Чащин

При этом у самого Георгицы дела шли плохо. В 1995 году его задержали и отправили в СИЗО. Через год лидер «Турбазовских» вышел на свободу, однако все еще чувствовал себя «под колпаком». На Георгицу также начали наседать конкуренты, и ~в 1998 году киллер застрелил его в подъезде дома~.