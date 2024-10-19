Никки Сикс заявил, что Mötley Crüe «были вынуждены» продолжить работу без Марса

Басист американской глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сикс рассказал, что коллектив «был вынужден» нанять гитариста John 5 в качестве замены Мика Марса. Это случилось после того, как Марс решил больше не гастролировать с бэндом из-за своей болезни.
Никки Сикс не хотел, чтобы эта история закончилась так печально, однако выбора у коллектива не было. Об этом басист рассказал в интервью для Guitar World.
Это как в вашей ****** футбольной команде: если один из ваших парней больше не может играть, они выводят другого.
Никки Сикс.
бас-гитарист Mötley Crüe.
Сикс также добавил, что Mötley Crüe желают Мику только самого лучшего.
Летом 2022-го Мик Марс сообщил участникам группы, что не сможет гастролировать с коллективом по причине своей болезни, анкилозирующего спондилита. Тогда его место занял гитарист John 5. Позже, в апреле 2023-го, Марс подал в суд на своих бывших коллег и обвинил их в том, что они выгнали его из Mötley Crüe и не выплатили ему положенный гонорар. Разбирательства продолжаются до сих пор.
Однако это не мешает группе выпускать новые релизы. В начале октября Mötley Crüe представили небольшой EP «Cancelled», состоящий из трех треков.