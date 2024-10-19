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Никки Сикс заявил, что Mötley Crüe «были вынуждены» продолжить работу без Марса

Басист американской глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сикс рассказал, что коллектив «был вынужден» нанять гитариста John 5 в качестве замены Мика Марса. Это случилось после того, как Марс решил больше не гастролировать с бэндом из-за своей болезни.

Источник: Звук

Басист американской глэм-метал-группы Mötley Crüe Никки Сикс рассказал, что коллектив «был вынужден» нанять гитариста John 5 в качестве замены Мика Марса. Это случилось после того, как Марс решил больше не гастролировать с бэндом из-за своей болезни.

Никки Сикс не хотел, чтобы эта история закончилась так печально, однако выбора у коллектива не было. Об этом басист рассказал в интервью для Guitar World.

Это как в вашей ****** футбольной команде: если один из ваших парней больше не может играть, они выводят другого.

Никки Сикс.

бас-гитарист Mötley Crüe.

Сикс также добавил, что Mötley Crüe желают Мику только самого лучшего.

Летом 2022-го Мик Марс сообщил участникам группы, что не сможет гастролировать с коллективом по причине своей болезни, анкилозирующего спондилита. Тогда его место занял гитарист John 5. Позже, в апреле 2023-го, Марс подал в суд на своих бывших коллег и обвинил их в том, что они выгнали его из Mötley Crüe и не выплатили ему положенный гонорар. Разбирательства продолжаются до сих пор.

Однако это не мешает группе выпускать новые релизы. В начале октября Mötley Crüe представили небольшой EP «Cancelled», состоящий из трех треков.