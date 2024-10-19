Никки Сикс заявил, что Mötley Crüe «были вынуждены» продолжить работу без Марса

Летом 2022-го Мик Марс сообщил участникам группы, что не сможет гастролировать с коллективом по причине своей болезни, анкилозирующего спондилита. Тогда его место занял гитарист John 5. Позже, в апреле 2023-го, Марс подал в суд на своих бывших коллег и обвинил их в том, что они выгнали его из Mötley Crüe и не выплатили ему положенный гонорар. Разбирательства продолжаются до сих пор.