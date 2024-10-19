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Утренний туман и до +15°С прогнозируют в Беларуси на воскресенье

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Небольшая облачность, без осадков и до 15 градусов тепла днем прогнозируют на 20 октября в Беларуси.

Сейчас в Олбани: +5° 0 м/с 93% 768 мм рт. ст. +6°
Источник: Freepik

Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. В республике в воскресенье, 20 октября, ожидается небольшая облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман и гололед. Ветер будет неустойчивым и слабым.

Температура воздуха ночью будет варьироваться от минус 6 до 0 градусов по Цельсию, местами прогреется до 1−3 градусов тепла. Днем столбик термометра может подняться до отметки 9−15 градусов выше нуля.

Атмосферное давление существенно не изменится.