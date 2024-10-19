Утренний туман и до +15°С прогнозируют в Беларуси на воскресенье

Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды. В республике в воскресенье, 20 октября, ожидается небольшая облачность и без осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается туман и гололед. Ветер будет неустойчивым и слабым.



Температура воздуха ночью будет варьироваться от минус 6 до 0 градусов по Цельсию, местами прогреется до 1−3 градусов тепла. Днем столбик термометра может подняться до отметки 9−15 градусов выше нуля.



Атмосферное давление существенно не изменится.