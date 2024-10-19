СМИ: арестованному по делу о растрате экс-мэру Сочи отказали в отправке на СВО

«Ъ-Кубань» направил запрос адвокату господина Копайгородского, в настоящий момент ответ не получен.
Алексея Копайгородского арестовали 25 сентября в Москве, куда его доставили из зоны СВО. Экс-чиновнику предъявили обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Сумма ущерба составляет 3,7 млн руб. Господина Копайгородского заключили под стражу до 18 ноября.
Как утверждает МВД, желая расширить границы владения своего дома, расположенного на Верховской улице в Хостинском районе Сочи, господин Копайгородский с помощью своих подчиненных в 2022—2024 годах оформил в муниципальную собственность два примыкающих к своему дому участка. Затем участки передали в аренду сроком на шесть лет двум жительницам Сочи (учительнице и врачу), которые попадали под льготную категорию граждан, имеющих право на первоочередное получение земли под строительство жилья. В октябре 2023 и марте 2024 года они выкупили участки за 2,5% от кадастровой стоимости — за 46,8 тыс. руб. каждая. А через некоторое время продали земли юристу семьи Копайгородских. Та в январе 2024 года продала один из участков супруге экс- мэра Янине Копайгородской.
Защита бывшего главы курорта утверждает, что его подзащитный не извлек никакой выгоды.