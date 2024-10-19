СМИ: арестованному по делу о растрате экс-мэру Сочи отказали в отправке на СВО

Как утверждает МВД, желая расширить границы владения своего дома, расположенного на Верховской улице в Хостинском районе Сочи, господин Копайгородский с помощью своих подчиненных в 2022—2024 годах оформил в муниципальную собственность два примыкающих к своему дому участка. Затем участки передали в аренду сроком на шесть лет двум жительницам Сочи (учительнице и врачу), которые попадали под льготную категорию граждан, имеющих право на первоочередное получение земли под строительство жилья. В октябре 2023 и марте 2024 года они выкупили участки за 2,5% от кадастровой стоимости — за 46,8 тыс. руб. каждая. А через некоторое время продали земли юристу семьи Копайгородских. Та в январе 2024 года продала один из участков супруге экс- мэра Янине Копайгородской.