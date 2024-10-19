В Алуште включили отопление в детсадах и школах

Погода на полуострове резко изменилась, летнюю жару сменило осенние ненастье. Столбик термометра в ночное время опускается до +2 градусов, а в горах и вовсе уже заморозки. Да и в светлое время суток довольно прохладно, всего +10…15 градусов.