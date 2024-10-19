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В Алуште включили отопление в детсадах и школах

Жилье начнут обогревать с 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

В курортной Алуште стали теплыми батареи в важных социальных объектах.

«С 18 октября запустили отопление в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения», — сообщила мэр Алушты Галина Огнева.

Высокопоставленный чиновник отметила, что с понедельника, то есть 21 октября станут подавать тепло и жилые дома.

Погода на полуострове резко изменилась, летнюю жару сменило осенние ненастье. Столбик термометра в ночное время опускается до +2 градусов, а в горах и вовсе уже заморозки. Да и в светлое время суток довольно прохладно, всего +10…15 градусов.

Кстати, в Симферополе отапливать многоквартирные дома начали еще в пятницу, 18 октября.

ЖКХ