В Алуште включили отопление в детсадах и школах

В курортной Алуште стали теплыми батареи в важных социальных объектах.
«С 18 октября запустили отопление в детских садах, школах и учреждениях здравоохранения», — сообщила мэр Алушты Галина Огнева.
Высокопоставленный чиновник отметила, что с понедельника, то есть 21 октября станут подавать тепло и жилые дома.
Погода на полуострове резко изменилась, летнюю жару сменило осенние ненастье. Столбик термометра в ночное время опускается до +2 градусов, а в горах и вовсе уже заморозки. Да и в светлое время суток довольно прохладно, всего +10…15 градусов.
Кстати, в Симферополе отапливать многоквартирные дома начали еще в пятницу, 18 октября.