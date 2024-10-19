В Воронеже скоро потеплеет до +15

Сейчас погоду в Воронежской области определяет тыловая часть циклона, но, по прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, уже в начале следующей недели придет антициклон, под влиянием которого значительно потеплеет. Уже во вторник, 22 октября, термометры покажут в Воронеже +13…+15 градусов. В районах области ожидается от 10 до 15 градусов тепла. Существенных осадков не прогнозируют.