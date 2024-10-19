В Воронеже скоро потеплеет до +15

Сейчас погоду в Воронежской области определяет тыловая часть циклона, но, по прогнозу синоптиков регионального гидрометцентра, уже в начале следующей недели придет антициклон, под влиянием которого значительно потеплеет. Уже во вторник, 22 октября, термометры покажут в Воронеже +13…+15 градусов. В районах области ожидается от 10 до 15 градусов тепла. Существенных осадков не прогнозируют.
Так же тепло в столице Черноземья будет и на следующий день — 23 октября. Скорость западного ветра составит от 5 до 10 м/сек. Без осадков.
Тем не менее выходные все еще будут холодными и пасмурными. В воскресенье на улучшение погоды рассчитывать не стоит. Ночью возможен небольшой дождь.
Циклон, принесший в Воронежскую область холодную погоду, смещается на восток, уступая место антициклону и солнечным дням. Как сообщало РИА «Воронеж», среди синоптиков есть мнение, что в конце октября в Воронежской области ожидается «взрыв тепла». В частности, такой прогноз дает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В регионе может наступить запоздалое бабье лето.