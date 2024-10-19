Элвин Грей обратился к поклонникам и рассказал о переносе ближайших концертов

— Врачи сказали, что нужно продолжать лечение, поэтому мы берем паузу. Октябрьские концерты переносим на другие месяца, прошу понять нас и простить. До скорых встреч, в ноябре еще увидимся, еще много раз увидимся! Спасибо вам за понимание, за доброту и за то, что вы есть! — обратился к поклонникам Радик Юльякшин.