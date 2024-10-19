Элвин Грей обратился к поклонникам и рассказал о переносе ближайших концертов

Вчера, 18 октября, после концерта в Уфе звезда башкирской и татарской эстрады Радик Юльякшин обратился к поклонникам с новостью об отмене оставшихся в октябре этого года концертов. Исполнитель, выступающий под сценическим псевдонимом Элвин Грей, три дня подряд собирал полные залы в башкирской столице. После этого певец взял перерыв из-за проблем со здоровьем.
Напомним, накануне в своих соцсетях Юльякшин сообщил, что у него начались проблемы со слухом и ему постепенно становится хуже. Врачи рекомендовали эстрадному певцу прервать концертный тур и заняться собственным здоровьем.
После выступления в Уфе, Элвин Грей через свой телеграм-канал обратился к фанатам и сообщил грустную новость.
— Врачи сказали, что нужно продолжать лечение, поэтому мы берем паузу. Октябрьские концерты переносим на другие месяца, прошу понять нас и простить. До скорых встреч, в ноябре еще увидимся, еще много раз увидимся! Спасибо вам за понимание, за доброту и за то, что вы есть! — обратился к поклонникам Радик Юльякшин.
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