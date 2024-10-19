Ничья на последних минутах: Что произошло после футбольного матча «Пари НН» — «Ростов»

Сегодня, 19 октября, футболисты ФК «Ростов» на выезде в Нижнем Новгороде сыграли вничью с «Пари НН». Счет встречи — 1:1 (1:0). Матч провели в рамках Российской Премьер-Лиги (МИР РПЛ).
КАК ПРОШЛА ВСТРЕЧА.
Первая половина игры прошла активно. Было около трех голевых моментов, но счет никто так и не открыл. Кроме того, в первом тайме желтую карточку получил Хорен Байрамян (ФК «Ростов»).
Во втором тайме сначала последовали замены, потом противостояние продолжилось. На 55-й минуте желтую карточку получил Евгений Чернов (ФК «Ростов»). На 63-й минуте пострадал Виктор Мелехин (ФК «Ростов»), а на 64-й минуте у хозяев произошла двойня замена.
На 71-й минуте желтую карточку показали Александру Трошечкину (ФК «Пари НН»). На 75-й минуте хозяева поля открыли счет, отличился Валерий Царукян. Еще через время последовала тройная замена в составе ростовчан.
На 88-й минуте Хидает Ханкич (ФК «Ростов») спас команду от второго гола. На второй минуте добавочного времени итоговый счет сравнял Максим Осипенко (ФК «Ростов»).
ЧТО СКАЗАЛ ТРЕНЕР.
Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин уже прокомментировал журналистам «Матч ТВ» результаты игры.
— Что понравилось и не понравилось по матчу?
— Завершение при подходах было не совсем правильным. Все остальное нормально.
— Как игра ногами Ханкича?
— Мы упростили игру вратарей, чтобы не было перебора по передачам, плюс поле было не лучшего качества.
— Есть ощущение, что команда просела по эмоциям. Согласны с этим?
— Нет, — сказал Валерий Карпин.
ЧТО СКАЗАЛИ БОЛЕЛЬЩИКИ.
Любители футбола уже обсуждают игру в социальных сетях. Некоторые критикуют итоги встречи, но благодарят за гол Маскима Осипенко и отмечают профессионализм Хидаета Ханкича.
— Приоритет был на Кубок, а очки, видно, не особо нужны в чемпионате, главное не вылететь. Ханкичу, думаю, дадут шанс закрепиться в основе.
— Жаль, что Осипенко не смог сделать дубль в конце матча.
— Почему проснулись только когда пропустили? Максу спасибо за реализованный пенальти, ушли от поражения.
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ.
Следующий матч для ростовчан будет кубковым. Команда проведет встречу с «Локомотивом» на своем домашнем поле 23 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19 часов по московскому времени.
В рамках РПЛ донские футболисты также сыграют дома, 26 октября предстоит матч с «Ахматом». Начало в 19 часов по московскому времени.