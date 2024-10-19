Экс-гитарист Megadeth Кико Лорейро выпустил сольный альбом Theory of Mind

В сентябре 2023-го Лорейро объявил, что возьмет перерыв от концертной деятельности по семейным причинам. В туре Megadeth его заменил Теему Мянтисаари. Однако в ноябре того же года Кико сначала продлил свой отпуск, а потом и вовсе покинул метал-группу.