Экс-гитарист Megadeth Кико Лорейро выпустил сольный альбом Theory of Mind

Бразильский гитарист Кико Лорейро, наиболее известный по работе с метал-группами Megadeth и Angra, представил свой новый сольный лонгплей Theory of Mind. В него вошли 18 треков, в том числе выпущенные ранее композиции Out of Nothing (2024) и Mind Rise (2024).