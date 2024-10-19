Экс-гитарист Megadeth Кико Лорейро выпустил сольный альбом Theory of Mind

Бразильский гитарист Кико Лорейро, наиболее известный по работе с метал-группами Megadeth и Angra, представил свой новый сольный лонгплей Theory of Mind. В него вошли 18 треков, в том числе выпущенные ранее композиции Out of Nothing (2024) и Mind Rise (2024).
Название альбома переводится как «Теория разума». Понятие обозначает способность человека распознавать и интерпретировать психические состояния других людей. Это явление и вдохновило гитариста на написание альбома.
Кико Лорейро сказал, что создание этой пластинки было больше похоже на исследование, чем на музыкальный проект, пишет Blabbermouth.
Theory Of Mind — это не просто о понимании, это о желании понять.
Кико Лорейро.
гитарист.
В сентябре 2023-го Лорейро объявил, что возьмет перерыв от концертной деятельности по семейным причинам. В туре Megadeth его заменил Теему Мянтисаари. Однако в ноябре того же года Кико сначала продлил свой отпуск, а потом и вовсе покинул метал-группу.
Ранее стало известно, что Megadeth находится в процессе записи своего 17-го лонгплея.