В Казань на саммит БРИКС прибыла президент Нового банка развития Дилма Руссефф

«В Казань для участия в саммите БРИКС прибыла президент Нового банка развития госпожа Дилма Вана Руссефф. В международном аэропорту ее встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин», — сказано в сообщении.
Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем впервые примут участие новые члены объединения. Ранее в БРИКС входили Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. С 1 января 2024 года участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.