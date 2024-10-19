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В Казань на саммит БРИКС прибыла президент Нового банка развития Дилма Руссефф

КАЗАНЬ, 19 октября. /ТАСС/. Президент Нового банка развития Дилма Руссефф прибыла в Казань для участия в саммите БРИКС, сообщили в пресс-службе пресс-служба главы Татарстана.

Источник: Reuters

«В Казань для участия в саммите БРИКС прибыла президент Нового банка развития госпожа Дилма Вана Руссефф. В международном аэропорту ее встретил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин», — сказано в сообщении.

Саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. В нем впервые примут участие новые члены объединения. Ранее в БРИКС входили Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР. С 1 января 2024 года участниками БРИКС стали Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.