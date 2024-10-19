Олбани
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Жамбылской области открылось новое пожарное депо

В селе Кордай Кордайского района Жамбылской области состоялась торжественная церемония открытия нового здания пожарного депо № 15, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.

Строительство этого объекта началось в 2022 году, и сегодня оно введено в эксплуатацию.

Депо рассчитано на две пожарные машины, а защита населения от пожаров и различных чрезвычайных ситуаций будет обеспечиваться 20 пожарными-спасателями.