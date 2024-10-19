В Жамбылской области открылось новое пожарное депо

Строительство этого объекта началось в 2022 году, и сегодня оно введено в эксплуатацию.
Депо рассчитано на две пожарные машины, а защита населения от пожаров и различных чрезвычайных ситуаций будет обеспечиваться 20 пожарными-спасателями.
В селе Кордай Кордайского района Жамбылской области состоялась торжественная церемония открытия нового здания пожарного депо № 15, передает ИА El.kz со ссылкой на МЧС РК.
Строительство этого объекта началось в 2022 году, и сегодня оно введено в эксплуатацию.
Депо рассчитано на две пожарные машины, а защита населения от пожаров и различных чрезвычайных ситуаций будет обеспечиваться 20 пожарными-спасателями.