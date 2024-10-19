Новый парк заложили в Ростове-на-Дону

На территории будущего микрорайона «Новый Ростов» в Ростове-на-Дону заложили парковую зону. Это сделали 18 октября, сообщает министерство региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
По данным властей, деревья высадили первый заместитель губернатора Александр Скрябин, советник губернатора, председатель совета директоров Региональной корпорации развития Виктор Гончаров и генеральный директор РКР Михаил Тихонов. Также участвовали главы министерств и ведомств, волонтеры.
— В преддверии Дня древонасаждения мы заложили новый парк. Всего в течение осени будет высажено 465 деревьев. Вопрос реализации проекта комплексного развития территории «Новый Ростов» находится на постоянном контроле губернатора, — подчеркнул Александр Скрябин.
В парк завезут крымские и обыкновенные сосны, клены, липы, декоративные яблони, березы и черемуху.
Территорию отдыха собираются разделить на две части. Первая — займет 7,5 га, она будет включать в себя две детские площадки, спорткластер со скейт-парком, зону для воркаута и площадку для стрит-бола. Здесь же появится фуд-корт.
Вторая часть парка будет «тихая». На этом участке установят скамейки, качели и кафе. Продолжением станет бульвар, он будет обустроен в формате линейного парка.
Кроме этого, на территории «Нового Ростова» намерены благоустроить еще несколько скверов, озеленить дворы и общественные пространства. Всего под высадку деревьев, кустарников отведут более 80 га.
Напомним, общая площадь «Нового Ростова» — 370 га. Дорожные карты по проектированию и строительству соцобъектов уже утвердили. Сделан упор на равномерное распределение детсадов и школ.