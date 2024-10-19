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Алсу рассказала о своем самом первом концерте

Российская певица Алсу назвала свое первое шоу, которое прошло в день ее 17-летия в родном городе Бугульма, самым запоминающимся. Как призналась сама исполнительница, она все еще хранит записи того выступления.

Источник: Звук

Российская певица Алсу назвала свое первое шоу, которое прошло в день ее 17-летия в родном городе Бугульма, самым запоминающимся. Как призналась сама исполнительница, она все еще хранит записи того выступления.

«На городской площади собралось около 100 тысяч зрителей, это было незабываемо», — так Алсу описала свой первый концерт в разговоре с Пятым каналом.

Также певица призналась, что до сих пор испытывает волнение и трепет перед каждым выходом на сцену. Артистка объяснила это своим всегда серьезным отношением к шоу.

Ранее воспоминаниями о своем первом выступлении поделился Дима Билан. Артист должен был исполнить композицию «Не тревожь мне душу, скрипка» (1995) Валерия Меладзе на конкурсе в Нальчике, но из-за волнения убежал перед своим номером.