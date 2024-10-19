Создатель «Флибусты» сообщил об оплате серверов онлайн-библиотеки

Онлайн-библиотека «Флибуста», где пользователи могут читать и скачивать книги в нескольких электронных форматах, появилась в 2009 году в качестве ответа на то, что владелец другой библиотеки «Либрусек» Илья Ларин ввел плату за скачивание книг, договорившись о сотрудничестве с крупными издательствами. Создатель «Флистусты» не согласился с политикой Ларина. «Флибуста» стала клоном «Либрусек».