Самый старый долгострой законсервируют в центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону определили подрядчика, который займется разработкой проектно-сметной документации по консервации долгостроя, расположенного в переулке Малом, 16/59. Информацию об этом указали на сайте госзакупок.
Заказчиком работ выступает УЖКХ Кировского района донской столицы. Начальная сумма контракта составляла немногим более 2 млн рублей, победитель тендера согласился выполнить задачу за 1,4 млн рублей.
Исполнитель должен не только разработать проект, но и обеспечить прохождение государственной экспертизы.
Напомним, строительство по адресу Малый, 16/59 велось с 1998 года. К 2000 году было готово пять этажей, после этого начались проблемы с возведением объекта.