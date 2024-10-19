В Абхазии закрыли выставку с портретом Басаева

В рамках экспозиции наряду с защитниками Апсны были представлены фотографии Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова — как отмечают в Минобороны, «людей, запятнавших высокое звание Герой Абхазии своими действиями и высказываниями». Выставку закрыли по указанию ведомства, чтобы доработать экспозицию.
«Считаем целесообразным напомнить, что герой — это выдающийся своей храбростью, доблестью человек, самоотверженно совершающий подвиги. Эти черты должны быть свойственны человеку не только в период войны, но и в мирное время. Он должен быть примером для подражания!» — отмечает пресс-служба.
В 1992 году Шамиль Басаев принимал участие в боевых действиях между Абхазией и Грузией. Некоторое время он был заместителем министра обороны республики и получил звание Герой Абхазии. Позже Басаев стал одним из основных организаторов ряда терактов на территории России, включая захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова и захват школы в Беслане.
Ранее представитель выставки утверждал, что снимок убрали и отправили в архив.