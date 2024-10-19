В Абхазии закрыли выставку с портретом Басаева

В 1992 году Шамиль Басаев принимал участие в боевых действиях между Абхазией и Грузией. Некоторое время он был заместителем министра обороны республики и получил звание Герой Абхазии. Позже Басаев стал одним из основных организаторов ряда терактов на территории России, включая захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова и захват школы в Беслане.