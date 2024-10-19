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В Абхазии закрыли выставку с портретом Басаева

Государственный музей в Абхазии закрыл выставку с портретом террориста Шамиля Басаева, подписанным как «Герой Абхазии». Перед этим выставку посетил министр обороны генерал-полковник Владимир Ануа, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: РИА "Новости"

В рамках экспозиции наряду с защитниками Апсны были представлены фотографии Шамиля Басаева и Ибрагима Яганова — как отмечают в Минобороны, «людей, запятнавших высокое звание Герой Абхазии своими действиями и высказываниями». Выставку закрыли по указанию ведомства, чтобы доработать экспозицию.

«Считаем целесообразным напомнить, что герой — это выдающийся своей храбростью, доблестью человек, самоотверженно совершающий подвиги. Эти черты должны быть свойственны человеку не только в период войны, но и в мирное время. Он должен быть примером для подражания!» — отмечает пресс-служба.

В 1992 году Шамиль Басаев принимал участие в боевых действиях между Абхазией и Грузией. Некоторое время он был заместителем министра обороны республики и получил звание Герой Абхазии. Позже Басаев стал одним из основных организаторов ряда терактов на территории России, включая захват больницы в Буденновске, нападение на театральный центр на Дубровке в Москве, убийство президента Чечни Ахмат-Хаджи Кадырова и захват школы в Беслане.

Ранее представитель выставки утверждал, что снимок убрали и отправили в архив.

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