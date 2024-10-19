Белорусский синоптик Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября

Специалист добавляет, что, согласно предварительному прогнозу, в начале второй половины недели погода окажется под влиянием нового антициклона, центр которого будет над Беларусью. По этой причине дожди маловероятны. Утром возможен туман. Ветер прогнозируется северных направлений. В четверг, 24 октября, ночью, будет от +2 до +7 градусов и с заморозками до −3 градусов в некоторых районах. В дневное время температура воздуха составит от +11 до +14 градусов. В пятницу, 25 октября, будет от +8 до +11 градусов.