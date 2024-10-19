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Игорь Крутой рассказал, почему народные песни пользуются спросом

Продюсер также добавил, что сделанные в таком стиле композиции звучат мелодично, так как они написаны «правильно».
Источник: Звук

Продюсер также добавил, что сделанные в таком стиле композиции звучат мелодично, так как они написаны «правильно».

Несмотря на огромное количество треков в более современных жанрах, народные песни не сдают оборотов. Такое мнение Крутой высказал в разговоре с Пятым каналом.

Да, в свое время все равно периодически возвращаются к русским интонациям. Если правильно сделана песня, на ухо «ложится», человек правильно спел.

Игорь Крутой.

композитор и продюсер.

В качестве удачного примера композитор привел трек Надежды Кадышевой «Широка река» (2004). Песня стала популярной среди слушателей всех возрастов после того, как Антон Зацепин исполнил ее вместе с народной артисткой на «Фабрике звезд — 4» (2004).

Ранее Игорь Крутой подтвердил, что Валерий Леонтьев вернется на сцену. Певец выступит на юбилейных концертах композитора 8 и 9 ноября на «Live Арене» в Москве.