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Депутаты Заксобрания Дона высадили в Ростове молодые деревья

Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли участие в Дне Древонасаждения.

Источник: Комсомольская правда

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области высадили 40 молодых сосен вблизи Левобережного парка Ростова-на-Дону. Так парламентарии поддержали осенний День Древонасаждения.

— Сажаем деревья сразу на нескольких локациях. Здесь высаживаем молодые сосны для того, чтобы наши общественные пространства стали зеленее. Это очень хорошая добрая акция, — сказал заместитель председателя Законодательного собрания Ростовской области — председатель комитета по законодательству Александр Косачев.

Все депутаты Заксобрания Дона присоединились к «зеленой» акции. Благодаря этому новые деревья появятся во многих скверах и парках региона.

— Общая задача для жителей Ростовской области — принимать участие в древонасаждении. Это нужно для благополучного будущего наших детей и внуков, — подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по регламентным вопросам и депутатской этике Николай Беляев.

Председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по экономической политике Игорь Бураков признался, что он всегда старается принимать участие в подобных акциях.

— Одно из ключевых событий этого октября — проведение Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Во время прогулки очень неожиданно гости говорили о том, что Ростов-на-Дону — очень зеленый город. Мы жалуемся, что у нас деревьев мало, но независимый объективный взгляд говорит о том, что Ростов — зеленый город. Мне приятно, что я имею возможность вносить в это свой вклад, — сказал Игорь Бураков.

Напомним, сегодня в Ростовской области всего планировали высадить около 3,5 тысячи новых саженцев, и еще почти 351 тысячу собирались укоренить на территориях лесного фонда.