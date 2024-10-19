Депутаты Заксобрания Дона высадили в Ростове молодые деревья

— Одно из ключевых событий этого октября — проведение Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Во время прогулки очень неожиданно гости говорили о том, что Ростов-на-Дону — очень зеленый город. Мы жалуемся, что у нас деревьев мало, но независимый объективный взгляд говорит о том, что Ростов — зеленый город. Мне приятно, что я имею возможность вносить в это свой вклад, — сказал Игорь Бураков.