Температура воздуха в Ростовской области понизится до −2 градусов

В Ростовской области предстоящей ночью похолодает до −2 градусов, не менее холодной будет и следующая ночь. Об этом говорится в прогнозе на сайте ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».
В ночь на 20 октября средняя температура воздуха составит +1−6 градусов, при прояснениях столбики термометров могут опуститься до −2. Днем будет +4−9, по югу региона — до +11.
Ветер обещают преимущественно северный и северо-западный 6−11 м/с, временами с порывами до 12−14 м/с. Местами возможны небольшие и умеренные дожди, ночью и утром по северу области с мокрым снегом. В отдельных районах ожидается туман.
В ночь на 21 октября прогнозируют +2−7, при прояснениях до −1. Днем будет +6−11 градусов. Ветер обещают северо-западный и северный 6−11 м/с, в отдельных территориях до 12−14 м/с. Местами сохранится вероятность небольших и умеренных осадков.